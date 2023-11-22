بالفيديو: ترجيحات بصعوبة انتخاب رئيس جديد للبرلمان بسبب النصاب

وبحسب قوى سياسية لا بد ان يدخل اختيار المرشحين بمناقشة مع الاطار التنسيقي والقوى الكردية كونه منصب سيادي يمثل جميع أطياف الشعب العراقي على غرار الآراء السنية في اختيار رئيس الحكومة.هل ستتمكن الكتل من انتخاب رئيس لمجلس النواب بالجلسة المقبلة؟ المزيد من التفاصيل في التقرير أعلاه.