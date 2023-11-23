الاسواق تخلو من روادها بسبب ارتفاع اسعار السلع

خاص السومرية

اثر سعر صرف الدولار على السوق العراقية حيث رفع اسعار السلع والمواد الغذائية ما ادى الى خلوها من روادها ، فيما دعا مواطنون الى ايجاد حلول واقعية للسيطرة على السوق.