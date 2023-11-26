مختصون: البنك المركزي لم يستطع فرض سياساته على بعض المصارف

قرارات كثيرة اصدرها البنك المركزي بهدف الحفاظ على سعر الصرف، الا ان تلك القرارات في النهاية مصيرها عدم التطبيق، مختصون اكدوا ان عددا من المصارف والتجار تسببوا بخسائر كبرى للاقتصاد العراقي.ماذا اقترح اعضاء في مجلس النواب؟احمد مهدي والتفاصيل في التقرير أعلاه.