البرلمان يعتزم حسم تعديل سلم الرواتب الجديد

مساعٍ حكومية للمضي بالعمل على قانون سلم الرواتب الجديد حيث مضت سنتان على وضع الية للتشريع والتطبيق، موظفو الدولة اكدوا ان الامر يحتاج الى عدالة كون تفاوت الرواتب خلق فارقا شاسعا بين فئات الموظفين.هل ستؤدّي مناقشة القانون الى حلول منصفة؟احمد مهدي والتفاصيل في التقرير أعلاه.