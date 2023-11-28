مختصون يؤكدون ضرورة حسم تسمية رئيس البرلمان بالتوافق

اكثر من اسبوعين مرا على قرار المحكمة الاتحادية الخاص بالغاء عضوية محمد الحلبوسي في البرلمان وعزله عن منصب الرئيس، ومنذ ذلك الوقت تعزز الخلاف من دون الوصول الى توافق او اتفاق حول تسمية رئيس جديد لمجلس النواب.هل سيتمّ التوافق على تسمية رئيس جديد للبرلمان قريبا؟التفاصيل مع احمد مهدي في التقرير أعلاه.