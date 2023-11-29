توقعات نيابية بتأجيل اختيار رئيس البرلمان الى العام المقبل

على الرغم من تعدد الاسماء الا ان الاطراف السياسية لم تتفق لغاية الان على اختيار رئيس جديد لمجلس النواب ، ما يضع البلاد أمام خيار ارجاء اختيار الرئيس الى ما بعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات.ماذا اقترح النواب في حال عدم وجود توافق بين الاطراف؟شاهد التقرير أعلاه لمعرفة التفاصيل.