الموازنة.. تأخر اطلاق التخصيصات بسبب الصراعات السياسية

شهر يفصلنا عن نهاية العام الحالي .. ولا يزال العراق بلا تنفيذ للموازنة، إذ أن فقراتها لا تزال معطلة حتى اللحظة.. ايقاف صرف التخصيصات يؤدي بحسب اقتصاديين الى مشاكل عدة تتضح ملامحها بشكل تدريجي ولعل مشكلة الاقليم هي الابرز .كيف أثّرت الخلافات السياسية على موضوع الموازنة؟فاروق صالح والتفاصيل في التقرير أعلاه.