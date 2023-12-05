معظم بنود موازنة عام 2023 لم يتم تطبيقها بالكامل

السنة المالية شارفت على الانتهاء ومعظم بنود موازنة عام الفين وثلاثة وعشرين لم يتم تطبيقها بالكامل كما ان التخصيصات المالية لبعض المؤسسات الحكومية والمحافظات لم تصرف كاملة اذ تم تمويل المشاريع المستمرة فقط، مما عطل الكثير من مناحي الحياة وتوقفت حاجات الناس التي عولت على موازنة وصفت بالاضخم في تاريخ البلاد .ما كانت الأسباب التي عرقلت تطبيق الموازنة بالكامل؟شاهد التقرير أعلاه لمعرفة التفاصيل.