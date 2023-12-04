ملف المناصب بالوكالة يحتاج الى توافق سياسي لحسمه

هي مهمةٌ لا تزال مستعصية .. عجزت وتعجز امامها الحكومات بتعاقبِها، ملف المناصب بالوكالة يبقى قائماً ينتظر التحجيم .. يرى مراقبون أن السرَ يكمن في تحقيق التوافق السياسي لوضع نهايةٍ لهذا الملف إذ انه لا بد من ارضاءِ جميع الاطراف لتجنب الوقوع في الازمات .هل سيتمّ التوافق السياسي من أجل حسم ملف المناصب بالوكالة؟شاهد التقرير أعلاه لمعرفة التفاصيل.