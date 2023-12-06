صراع سياسي للسيطرة على منصب المحافظ في البصرة

خاص السومرية

يحتدم الصراع السياسي في محافظة البصرة مع قرب الانتخابات المحلية للسيطرة على منصب المحافظ ، فيما يرى مختصون ان المدينة بحاجة الى شخصية قادرة على انتشالها من واقعها الخدمي المتردي.