Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بورنموث يصعق مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مجالس المحافظات 2023

اليوم الانتخابي بالتفاصيل

نائب يكشف عن فقدان 35 تريليون دينار ويحدد حجم التهريب

خاص السومرية

2023-12-07 | 14:30
نائب يكشف عن فقدان 35 تريليون دينار ويحدد حجم التهريب
3,611 مشاهدة

كشف عضو اللجنة المالية النيابية، النائب محمد النوري، اليوم الخميس، عن فقدان 35 تريليون دينار عراقي مطبوعة، فيما أشار الى أن حجم التهريب بلغ 60-70% ولا يمكن السيطرة عليه.

وقال النوري خلال حديثه لبرنامج (علنا)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "أكثر من 35 تريليون دينار عراقي مطبوع غير موجود داخل العراق علما ان هناك دولتين جارتين فقط تتعامل مع العراق بالدينار وقبل أكثر من 3 أشهر تم دخول 4 تريليونات دينار عراقي من فئة الـ(50)"، لافتا الى ان "المالية والبنك المركزي قاما بطرح موضوع السندات للسيطرة على مسألة الدينار العراقي ولم تجمع سوى تريليون واحد فقط".

وأضاف، ان "سيطرة الأحزاب والمحاصصة الموجودة داخل المنظومة المالية هي التي أسست لفشل الاقتصاد العراقي ولا يوجد بلد الى الان يعتمد على الحسابات الورقية ولا توجد فيه حسابات ختامية في المصارف ولا اتمتة الكترونية وأكثر من 73 مصرفا اهليا سوى العراق"، مشيرا الى ان "النظام المالي يجب ان يتمتع باستقلالية حتى يحقق توازن اقتصادي داخل البلد".

وتابع، ان "المصارف الحكومية مكبلة من قبل وزارة المالية ورئاسة الوزراء"، مبينا ان "البنك المركزي فاشل ولا يهدف الى ادارة حقيقية، وسيطرة بعض الأطراف على قراراته أثرت على سعر الدولار، وأكبر اخطائه تسعيرة الدولار في الميزانية على 132 ألفا مقابل الـ100 دولار لأنه خسر العراق اكثر من 9 تريليونات واصبح الفرق عالي بينه وبين السوق".

ونوه النوري بأن "المسؤول عن السياسة النقدية بالعراق الفيدرالي الأمريكي ولا يعطي الأموال الا بموافقة أمريكية ومن يتصور بان العراق مسيطر اقتصاديا فهو يحلم".

وأشار الى ان "العراق أصبح مصدرا للمواد المخدرة في ظل حكومة الإطار وحجم التهريب بلغ 60-70%، وأكثر من 20 منفذاً في شمال العراق غير مسيطر عليها واستيراد (السجائر والذهب والموبايلات والخمور) لا يستفاد منها العراق بسبب هذا الامر"، مبينا ان "حجم الدولار الذي يباع فعلياً داخل العراق لا يغطي احتياجات البلد بسبب التهريب ويجب الحد من هذه العمليات عن طريق السيطرة على المنافذ المفتوحة وبعض الموانئ التي تسيطر عليها الأحزاب".

ولفت الى ان "فقدان الدينار العراقي سبب الكثير من الضرر وتوقفت على أثره العديد من المشاريع الصغيرة وسلف البناء"، مؤكدا ان "الاقتصاد العراقي مرتبط كليا بالولايات المتحدة وكنا نستلم 3 دفعات من الدولار الان واحدة فقط، وعقوبات الفيدرالي الأمريكي سببت انفجارا في سعر الصرف، ويتعامل معنا وفق الصواريخ التي تسقط على قاعدة عين الأسد والسفارة".

وأكمل، النوري، ان "الحكومة ليس لديها حلول ولا قرار جريء لإدارة الازمة وعلى البنك المركزي فتح الأفق لبقية المصارف والتجار وان يكون التعامل مع الدول التي يستورد العراق منها بعملتهم مثل إيران وتركيا والصين وغيرها والابتعاد عن الاعتماد المطلق على الدولار".

وبشأن التحول الالكتروني الحكومي، أكد عضو اللجنة المالية، ان "الحكومة ليس لديها قاعدة بيانات تستطيع من خلالها التحول الى النظام الالكتروني"، موضحا انها "فشلت بالسيطرة على المنافذ لأنها خارج حدود الدولة وتحت سيطرة بعض دول الجوار والفصائل المسلحة".

>> انضم الى السومرية علىواتساب

سياسة

خاص السومرية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-12-2023 | 2023
12:35 | 2023-12-09
Play
العراق في دقيقة 9-12-2023 | 2023
12:35 | 2023-12-09
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٩ الى ١٥ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-09
Play
من ٩ الى ١٥ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-09
Biotic
Play
Biotic
ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-08
Play
ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-08
فن نيوز 2023
Play
فن نيوز 2023
أحمد العوضي في مسلسل "حق عرب" - الحلقة ١٤
14:30 | 2023-12-08
Play
أحمد العوضي في مسلسل "حق عرب" - الحلقة ١٤
14:30 | 2023-12-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-08
Play
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-08
علناً
Play
علناً
مزاد العملة ومشاكل النظام المصرفي - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-07
Play
مزاد العملة ومشاكل النظام المصرفي - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-07
Morning Live
Play
Morning Live
الطرق الحديثة للعلاج الفيزيائي بعد الإصابة - الحلقة ١٦٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-07
Play
الطرق الحديثة للعلاج الفيزيائي بعد الإصابة - الحلقة ١٦٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع باب طويريج في كربلاء - الحلقة ١٦٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-07
Play
شارع باب طويريج في كربلاء - الحلقة ١٦٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-07
بعد التحري
Play
بعد التحري
ربع ضامن لحقوق النساء… دون منصب لرئاسة مجلس او محافظ - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-06
Play
ربع ضامن لحقوق النساء… دون منصب لرئاسة مجلس او محافظ - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-06
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
مقبرة الشيخ معروف...من أهم المقابر في بغداد! - حلقة ٢٨ | الموسم ٥
14:30 | 2023-12-06
Play
مقبرة الشيخ معروف...من أهم المقابر في بغداد! - حلقة ٢٨ | الموسم ٥
14:30 | 2023-12-06
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-12-2023 | 2023
12:35 | 2023-12-09
Play
العراق في دقيقة 9-12-2023 | 2023
12:35 | 2023-12-09
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٩ الى ١٥ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-09
Play
من ٩ الى ١٥ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-09
Biotic
Play
Biotic
ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-08
Play
ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-08
فن نيوز 2023
Play
فن نيوز 2023
أحمد العوضي في مسلسل "حق عرب" - الحلقة ١٤
14:30 | 2023-12-08
Play
أحمد العوضي في مسلسل "حق عرب" - الحلقة ١٤
14:30 | 2023-12-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-08
Play
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-08
لقطات
Play
لقطات
كواكب تتحرك :نووية تلوح في الأفق! | اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | ٢٠٢٤ سنة المصير
16:00 | 2023-12-07
Play
كواكب تتحرك :نووية تلوح في الأفق! | اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | ٢٠٢٤ سنة المصير
16:00 | 2023-12-07
علناً
Play
علناً
مزاد العملة ومشاكل النظام المصرفي - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-07
Play
مزاد العملة ومشاكل النظام المصرفي - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-07
Morning Live
Play
Morning Live
الطرق الحديثة للعلاج الفيزيائي بعد الإصابة - الحلقة ١٦٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-07
Play
الطرق الحديثة للعلاج الفيزيائي بعد الإصابة - الحلقة ١٦٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع باب طويريج في كربلاء - الحلقة ١٦٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-07
Play
شارع باب طويريج في كربلاء - الحلقة ١٦٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-07
بعد التحري
Play
بعد التحري
ربع ضامن لحقوق النساء… دون منصب لرئاسة مجلس او محافظ - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-06
Play
ربع ضامن لحقوق النساء… دون منصب لرئاسة مجلس او محافظ - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-06

برجك للسنة الجديدة

نعم ستجرى
نعم ستجرى
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
لن تتم بدون الأغلبية
لن تتم بدون الأغلبية
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.