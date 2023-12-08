بالفيديو: مليارات تصرف على الدعايات الانتخابية

مرة اخرى يدخل المال السياسي في الانتخابات، مليارات الدنانير تصرف كدعايات واعلانات وتجمعات في وقت يعيش اكثر من عشرين بالمئة من المواطنين تحت مستوى خط الفقر، فيما صدرت مطالبات بضرورة تطبيق قانون من اين لك هذا.ما رأي المختصين في الشان السياسي؟