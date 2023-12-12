مطرقة البرلمان بانتظار بديل الحلبوسي.. هل سيُحسم المنصب؟

اتفاق سياسي مبدئي على حسم استحقاق اختيار رئيس جديد للبرلمان، وسط توقعات بصعوبة تحقيق النصاب القانوني لعقد الجلسة، وتأجيلها إلى ما بعد انتهاء الانتخابات.

يعتزم مجلس النواب عقد جلسة استثنائية لانتخاب رئيس جديد خلفاً لمحمد الحلبوسي ، الاتفاقات السياسية لم تصل الى مراحلها النهائية لحسم المنصب لكنها مبدئية .



هل سيتمّ تحقيق النصاب القانوني؟



شاهد التفاصيل في التقرير أعلاه مع عباس هاشم .