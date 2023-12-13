غياب التوافق والانتخابات المحلية يلغيان الجلسة الاستثنائية للبرلمان

قبيل ساعات من انعقاد الجلسة الاستثنائية التي كان المفترض ان يتم من خلالها انتخاب رئيس البرلمان ، جاء الاعلان عن تأجيل الجلسة الى اشعار اخر ولاسباب قالت عنها رئاسة البرلمان بانها تعود لانشغال الكتل بالانتخابات المحلية .اما المشرعون فيرون ان عدم توصل الكتل السياسية الى اتفاق نهائي لحسم منصب الرئيس حال دون انعقاد الجلسة ، لاسيما وان الاسماء المطروحة تعددت دون مراعاة الاستحقاقات وفق نواب.