انتخابات مجالس المحافظات.. عدد المرشحين والمقاعد

عدد المقاعد في كل مجلس محافظة هي 12 مقعدايضاف مقعد واحد لكل 200 ألف نسمة للمحافظات التي يزيد تعدادها عن المليونتقسيم المكونات:4 مقاعد للمكون المسيحي بمعدل مقعد واحد في بغداد ونينوى والبصرة وكركوكمقعدان لمكون الكرد الفيليين بمعدل مقعد واحد في كل من بغداد وواسطمقعدان للصابئة المندائية في بغداد وميسان ومقعد واحد للأيزيدية وآخر للشبك في نينوى