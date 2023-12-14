تأجيل حسم ملف رئيس للبرلمان لما بعد الانتخابات قد يؤدي الى ازمة

حتى الآن لم يحسم الملف الذي شغل كثيراً الاوساط السياسية .. ولا يزال شاغراً كرسي رئيس البرلمان .. يرى مراقبون ان ثمة خلافات تسببت في عرقلة الملف وتاجيله لما بعد الانتخابات ما قد يهيء الفرصة لخلق ازمة جديدة .وبناء على ما جاء في شروحات المحكمة الاتحادية فأنه لا ينبغي ايقاف عمل البرلمان بحجة خلو منصب الرئيس، وهذا يؤدي بطبيعة الحال الى جعل جميع اعمال البرلمان ضمن السقف القانوني وفقا لمختصين .ويجد كثيرون ان الخلافات بشأن المرشح لرئيس البرلمان مستمرة، وحالت دون انعقاد جلسة الحسم، وسط ترجيحات بعدم حسم الملف قبل بدء الفصل التشريعي الجديد.