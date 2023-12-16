= انتهاء عمليات التصويت الخاص في الانتخابات المحلية.. وترقّب للاقتراع العام الأثنين المقبل.= خطة خاصة بنقل صناديق الاقتراع وعصا الذاكرة،، ودائرة تلفزيونية تربط جميع مراكز التصويت.= حملة امنية لمنع التزوير وشراء بطاقات الناخبين.. والحكومة تحث المواطنين على المشاركة الواسعة بالانتخابات.