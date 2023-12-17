بلغة الأرقام.. مفوضية البصرة تتحدث لـ السومرية عن الاقتراع العام وتؤكد: جاهزون

وقال مدير إعلام مكتب انتخابات البصرة، عضيد عبد الباقي، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مكتب انتخابات محافظة البصرة اجرى الاستعدادات اللازمة للاقتراع العام وتم تجهيز 518 مركزاً للتصويت العام كما وصلت الاجهزة الانتخابية الى هذه المراكز وتم تدريب 19 الف موظف للعمل في يوم الاقتراع العام"، مؤكداً "جاهزية المراكز لاستقبال الناخبين وهناك حمايات أمنية منتشرة للتأمين".ونوه عبد الباقي، إلى أن "هناك بعض الاجهزة لم تظهر النتائج بسبب مشاكل في "السوفت وير" لذا وجهت مفوضية الانتخابات بالانتظار حتى الساعة 12 بعد منتصف الليل وحال لم تظهر النتائج على الجهاز يتم نقل الصناديق إلى مركز العد والفرز الموجود في المحافظة وتعتمد عملية العد والفرز اليدوي".ومن المقرر أن ينطلق يوم غد الاثنين، الاقتراع العام في الانتخابات المحلية عند الساعة السابعة صباحاً على أن تغلق صناديق الاقتراع في تمام الساعة السادسة مساءً.