الكعبي: تحالف نبني سيتصدر المشهد في بغداد بعد فرز 6% من النتائج

وقال الكعبي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "تحالف نبني ينتظر ما تبقى من النتائج من اجل التفوق على تحالف تقدم في بغداد"، موضحا ان "التحالف يشكل العمود الفقري لحكومة السوداني وما قدمته من نجاح في الخدمات ما انعكس على نتائجنا في الانتخابات المحلية".وأضاف: "كنا نتوقع مستوى أقل من النتائج التي حصدناها بالمحافظات"، مبينا: "احتكار المدنية لبعض الأحزاب مبدأ خاطئ".وأشار الكعبي الى ان "توزيع مقاعد مجالس المحافظات سيكون بالتوافق"، موضحا ان "محافظة بغداد ستكون لنبني أو دولة القانون ورئاسة المجلس لتقدم".ولفت الى ان "الحلبوسي مدان قانونيا وليس سياسيا وليست لدينا عقدة تجاهه"، موضحا ان "الحلبوسي لم يحقق منجزا بل اعتمد على "المظلومية".وأكد الكعبي ان "تحالف نبني فاز فوزا عظيما في محافظة البصرة"، مبينا ان "أسعد العيداني يستحق فوزه في البصرة".