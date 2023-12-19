قاسم: حزب تقدم يمثل العراق بكل طوائفه ومذاهبه

وقال قاسم في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "تقدم يمثل العراق بكل طوائفه ومكوناته وما شهدته الانبار من اعمار انعكس على رغبة الناس في باقي المحافظات لتمثيل تقدم لهم في محافظاتهم "، موضحا ان "تقدم يسعى لخدمة المواطنين في جميع المحافظات".واضاف: "البغداديون يريدون تكرار تجربة إعمار الأنبار في العاصمة"، موضحا ان "الحلبوسي زعيم سياسي ولا يعتمد على المنصب".وأشار قاسم الى ان "الحلبوسي يقود سفينة الأنبار حتى ترسو على بر الأمان"، مؤكدا ان "بغداد ليست شيعية بل لكل المكونات".ولفت الى ان "محافظة نينوى محافظة سنية"، مبينا ان "خميس الخنجر خانه التعبير بتصريحه عن "سنية الموصل".