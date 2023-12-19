العراق يفتح ثلاثة ملفات مع تركيا أبرزها حزب العمال والمياه والنفط

ثلاثة ملفات شائكة حملها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال زيارته تركيا تتمثل بالعمليات العسكرية التركية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني وقصفه للمناطق الحدودية والحصص المائية للعراق القادمة من تركيا، وكذلك استئناف تصدير نفط إقليم كردستان بالإضافة إلى جوانب اقتصادية في التجارة بين البلدين.وفي التفاصيل التقى وزير الخارجية نظيره التركي هاكان فيدان، وبحث معه سبل توطيد التعاون المتبادل والتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية، وتبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية في مجال مكافحة الإرهاب.. ويسعى حسين للضغط على تركيا في ملفات، من بينها إبعاد الضربات الجوية والعمليات العسكرية ضد العمال الكردستاني عن مناطق تواجد المدنيين وكذلك الوصول إلى تفاهم بشأن تقاسم الضرر المائي.وبحسب مراقبين فتكمن صعوبة إجراء تفاهمات كاملة بين بغداد وانقرة بشأن إنهاء وجود مسلحي حزب العمال في العراق بعدة عوامل ميدانية عسكرية؛ أبرزها وجوده في مناطق يصعب وصول القوات العراقية إليها، ضمن المثلث العراقي الإيراني التركي إلى جانب الدعم الذي يتلقاه مسلحو الحزب خاصة في مناطق سنجار غربي نينوى.