النقد الدولي يتوقع نموا في النشاط غير النفطي بالعراق‎

خاص السومرية

بعد اختتام محادثاته مع وفد عراقي في العاصمة الأردنية عمّان، صندوق النقد الدولي يؤكد استمرار دعمه للسلطات العراقية في ما يتعلق بالإصلاح، ويؤشر مخاوف من توقف خط الأنابيب العراقي-التركي وتاثيره على الناتج الكلي.

