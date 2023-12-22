ما بعد الإنتخابات.. التحالفات تعود الى المشهد وحديث عن انقسامات مرتقبة

مع إنتهاء الحدث الإنتخابي، يعود من جديد الحديث عن إمكانية التحالفات بين كتل متصارعة أو كتل تحالفت ومن ثم ضربتها رياح الإنقسامات، بالإضافة الى شكاوى مرشحين خاسرين بنزاهة الإنتخابات.



هل ستتكرر السيناريوهات السياسية كما هو الحال بعد كل حدث إنتخابي؟.. إليكم آراء المحللين في التقرير أعلاه

