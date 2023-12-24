في نشرة السومرية.. موعد حسم نتائج الانتخابات المحلية والكشف عن عدد شكاوى الاقتراع

= المفوضية تعلن تسلمها اكثر من اربعمئة شكوى انتخابية لغاية اليوم.. وتحدد موعد اعلان النتائج النهائية.= الموارد تكشف عن خطط مستقبلية لمعالجة أزمة المياه.. وتتحدث عن تعاون مع احدى دول الجوار.= النزاهة تعيد أكثر من ملياري دينار إلى خزينة الدولة.. واطلاق حملة للإبلاغ عن تضخم اموال الموظفين والمديرين.= في تطور خطير.. قوات الاحتلال تنفذ عمليات إعدام ميداني لعشرات المدنيين في محافظتي غزة والشمال.