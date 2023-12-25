بالفيديو.. تُجار بغداد يشتكون الركود التجاري‎

خاص السومرية

الإنتخابات وأسعار الدولار حولت اسواق الجملة في بغداد الى شبه خالية وتراجع قوة الطلب، ما أثار استياء تجار الجملة الذين ناشدوا بضرورة التدخل الحكومي.

