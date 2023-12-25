قرار التحول نحو الدفع الالكتروني يشكل صدمة للمواطنين

خاص السومرية

تهيمن جهات محددة على نظام بطاقات الدفع الالكتروني التي سينطلق تطبيقها بداية العام المقبل، دون توفير بنية تحتية حقيقية تراعي بيئة المواطن العراقي الذي بات مربكا.

