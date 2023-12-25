المساومات تؤجل حسم منصب رئيس البرلمان‎

لا يزال منصب رئيس البرلمان شاغرا، فالتوافقات السياسية وضعت قبضتها على مصير المنصب وادخلته بمفاوضات قائمة على اساس المساومة الحزبية.



مطالبات بابعاده عن التسويف في التقرير أعلاه!