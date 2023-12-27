مع غياب الحلول.. استمرار ايقاف تصدير النفط عبر "جيهان التركي"‎

ما زال النفط العراقي لا يصدر عبر ميناء جيهان التركي بسبب تعرقل المباحثات، ما يؤثر نسبيا على الاقتصاد في ظل الاستمرار على الحلول الدبلوماسية بين البلدين التي لم تعط اي نتائج حتى الان.

ماذا عن ايجاد بديل اخر لتصدير النفط.. الجواب في التقرير أعلاه.