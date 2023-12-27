الصناعة الوطنية.. اهمال وغياب للدعم والتسويق

تمثل الصناعة العراقية مفصلاً مهماً من مفاصل إنعاش الإقتصاد لما تسهم به من تشغيل الأيدي العاملة، إلا أنها تعاني من غياب الدعم الحكومي وكذلك فتح الحدود امام البضائع المستوردة.

هل ستشهد الصناعة الوطنية اي دعم حكومي قبل هيمنة المستورد؟.. اليكم آراء الخبراء في الفيديو أعلاه.