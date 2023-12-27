برلماني سابق يتحدث عن "شبهات فساد" ويؤكد: شركة ناقلات النفط "خاسرة"

وقال عبد اللطيف في حديث لبرنامج بعد التحري، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "عملية انتقال السيطرة على النفط من الحكومة الى الشركات بدأت في الحصار الاقتصادي على العراق في زمن النظام السابق وتوسعت بعد 2003"، مبيناً أن "الشركة الناقلة للنفط خاسرة لأنها لا تمتلك المعدات للنقل ووزارة النفط هي من أسست لهذه الخسارة وكان عليها المبادرة في تزويدها بمجموعة من الناقلات لتعويض خسارتها".وبين، أن "السرقات التي حدثت في حقول البصرة والقيارة والانبار كانت طبيعية لأنها حدثت بفترة "لا توجد دولة في العراق" والتصرف بالنفط كان حسب المزاجية مرة الى تركيا وأخرى لإيران".وأكد، أن "الحكومة غير قادرة على ضبط كل مفاصل النفط والغاز في العراق وهناك الكثير من الشبهات على العقود المبرمة مع الشركات".