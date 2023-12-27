وزير سابق يدعو لإيجاد المعالجات العاجلة لعمليات استخراج ونقل النفط

وقال عبد اللطيف في حديث لبرنامج بعد التحري الذي تبثه فضائية السومرية، إنه "لا يحق لوزير النفط ان يتعاقد مع شركة بحرية على نقل بري، الا إذا وجد هناك ضرورة لتحسين وضع الشركة للأفضل ومن حق لجنة النفط والغاز النيابية الطعن بالعقد".وأضاف، أنه "يجب إيجاد معالجات جادة لموضوع الخسارات الحاصلة في عمليات استخراج النفط ونقله".وتابع عبد اللطيف، أن "العراق الى الان يستود المحروقات مثل البنزين والغاز من الدول المجاورة مع انتاج يومي لـ4 مليون برميل يوميا من النفط، متسائلاً: هل العراق عاجز عن بناء مصفى يكفي لتغطية احتياج البلد من البنزين".وأتم، أن "مصفى كربلاء تم افتتاحه اكثر من 3 مرات والى الان وضعه متعثر".