نائب سابق يكشف: حقل الكيارة ممر لتهريب صهاريج النفط

وبين عريبي في حديث لبرنامج بعد التحري، الذي تبثه فضائية السومرية، أن "كل اللجان التي شكلت سواء من قبل مجلس النواب او من وزارة النفط "فاشوشية" لم تخرج بنتائج واضحة تخدم الشعب العراقي".وأضاف، أن "إشكاليات شركة الناقلات النفطية والنفط الشمالية كبيرة ومردوداتها سلبية جداً ولا تقتصر على أجور النقل وانما المخالفات الأخرى الكثيرة".ولفت إلى أن "حقل القيارة خاضع لسيطرة جهات (لم يسمها) ويتم من خلالهم عبور الكثير من الصهاريج دون تدقيق، موضحاً أنه إذ كان الاتفاق مع الشركة الناقلة على 100 صهريج فأن نسبة 30 -35 منها للتهريب".