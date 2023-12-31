لا تحتفل بسنة 2024 قبل القيام بهذه الخطوات المهمّة... فربما تغيّر مجرى حياتك!

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
خط أحمر
من
01:30 PM
الى
02:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
روسيا تكشف عن انتهاك "بروتوكولات" في الأجواء السورية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-477836-638396185884966381.jpg
لا تحتفل بسنة 2024 قبل القيام بهذه الخطوات المهمّة... فربما تغيّر مجرى حياتك!
خاص السومرية
2023-12-31 | 06:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,530 مشاهدة
تمهل قليلاً ولا تستقبل عامك الجديد من دون التأمل مع النفس وأعطنا بضعة دقائق من وقتك، فربما هذا المقال سيغيّر مجرى حياتك في السنة الجديدة
ساعات قليلة تفصلنا عن إنتهاء عام 2023، هذا العام الذي حمل، معه أوجاع ومتاعب وصعوبات كبيرة في مختلف أنحاء العالم، من أزمات إقتصادية وزلازل وهزات أرضية وفياضنات وإنفجارات وحرائق وأمراض وبائية وحروب
فهل تذكرون زلزال تركيا في شهر شباط الماضي الذي دمّر بعض مناطق تركيا وسوريا ومحاها عن وجه الأرض، وماذا عن حريق الحمدانية في شهر تشرين الأول الذي هزّ العراق من أرضها وفجّر بركاناً ضخماً في أرض لطيفة تعجّ بسكان أبرياء أوفياء، ولا يمكن أن ننسى الأوبئة التي كلّ يوم نسمع خبر جديد عنها من دون فائدة من اللقاح الذي اخترع بأيام قليلة. والآن أرض مجاورة لنا تعيش أفظع أيامها، فربما لا تدري غزة أن السنة أشرفت على نهايتها لأنّها تعيش يوماً وكأنه مئة يومٍ بسبب هجوم العدوّ الإسرائيلي على أرضها.
أيّها العراقيون خصوصاً والعرب عموماً، عشنا أيام صعبة جداً في عام 2023، نستغرب من بعضنا البعض كيف نتحمّل كل هذه الأوجاع، فهذا العام خلق لدينا حالة كآبة وقلق وتوتر، حالة خوف من المستقبل ورعب من الأيام المقبلة ولكن لا تيأسوا فأنتم أبطال لأنكم لا زلتم تبتسمون وتعملون لأيامكم المستقبلية ولتحقيق أهدافكم.
خطوات للتفكير بإيجابية
كل ما عليكم فعله قبل الإحتفال باستقبال عام 2024 هو وضع بعض الخطوات والخطط للتفكير بإيجابية وللإبتعاد عن الإكتئاب الذي يسبّب أمراض جسدية ونفسية مثل أمراض القلب والضغط والسكري وغيرها.
فكشفت لنا المتخصصة بعلم النفس كاترين بجاني، أنّ هناك عدّة خطوات يمكن تطبيقها خلال اليوم تحقّق لنا الإيجابية والسعادة والطمأنينة في حياتنا، وهي:
•
أكتب الأشياء التي تشعرك بالإمتنان
: أكتب كل يوم على ورقة خمس أشياء انتَ ممتن لها في حياتك وتذكرها خلال النهار، فهذه الخطوة تجعلك تفكّر بالأشياء المهمة لديك. مثال على ذلك: اليوم أنا ممتن لربي الذي يسير دربي، اليوم أنا ممتن لأمي التي لا زالت تحمل همي.
•
الإبتعاد عن الأشخاص السلبيين
: من أهم الخطوات التي يجب تحقيقها في العام الجديد، هو إنهاء العلاقات السلبية والسلامة، الإبتعاد عن الأشخاص السلبيين والمتشائمين الذين يسببون لك مصدر قلق وتوتر ويمنعونك عن الفرح والسرور.
•
توقف عن الحديث السلبي مع النفس
: لا تنظر إلى الكوب الفارغ في السنة الجديدة، فلا فائدة منه، بل دائماً شاهد الكوب المليان في حياتك، الذي سيعكس الإيجابية والتفاؤل بحياتك.
•
العبرة من المواقف السلبية
: إذا حدثت لك تجربة فاشلة بحياتك، عليك أخذ عبرة منها والإستفادة من هذا الموقف قدر الإمكان في المستقبل وكن إيجابيا ، فالتجارب الفاشلة سوف تشكّل لديك الخبرة وتجنبّك من السقوط مرة أخرى.
•
عدم تضخيم المشاكل:
إعتاد دائماً على عدم تضخيم المشكلة واعطائها حجم أكبر من حجمها وكن ايجابياً. وعندما تواجه مشكلة كبيرة إعتاد على تقسيمها وتفتيتها إلى أجزاء صغيرة لكي تستطيع مواجهتها والتغلّب عليها، بدلاً من رؤيتها على أنها كبيرة وصعبة، فتشعر بالإحباط واليأس وتستسلم لها وللأفكار السلبية
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
خاص السومرية
منوعات
علم وعالم
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليوم غد
محليات
78.83%
10:33 | 2023-12-30
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليوم غد
10:33 | 2023-12-30
تفوهت بكلمات "ساخنة".. مقابلة مع ملكة جمال العراق حول زيارتها الجيش الاسرائيلي
دوليات
8.28%
05:09 | 2023-12-30
تفوهت بكلمات "ساخنة".. مقابلة مع ملكة جمال العراق حول زيارتها الجيش الاسرائيلي
05:09 | 2023-12-30
توجيه حكومي يخص ليلة رأس السنة
محليات
7.1%
07:47 | 2023-12-30
توجيه حكومي يخص ليلة رأس السنة
07:47 | 2023-12-30
ارتفاع بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم.. هذه القائمة
اقتصاد
5.8%
02:29 | 2023-12-30
ارتفاع بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم.. هذه القائمة
02:29 | 2023-12-30
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
استقبال العام الجديد بواقعية وايجابية - الحلقة ١٨١ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-31
Morning Live
استقبال العام الجديد بواقعية وايجابية - الحلقة ١٨١ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-31
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ١٧٧ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-31
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ١٧٧ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-31
رحال
حلقة رأس السنة مع فرقة الخشابة البصراوية - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-30
رحال
حلقة رأس السنة مع فرقة الخشابة البصراوية - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-30
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ ك١ الى ٥ ك٢ ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2023-12-30
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ ك١ الى ٥ ك٢ ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2023-12-30
Biotic
الدوخة والصداع اثناء الجلوس في السيارة - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-29
Biotic
الدوخة والصداع اثناء الجلوس في السيارة - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-29
فن نيوز
المطربة دينا المصري - الحلقة ١٧ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-29
فن نيوز
المطربة دينا المصري - الحلقة ١٧ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-29
Dayane & The City
أجدد صيحات الموضة لعام 2024 - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-29
Dayane & The City
أجدد صيحات الموضة لعام 2024 - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-29
علناً
نتائج الانتخابات والطعن بها - الحلقة ٣١ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-28
علناً
نتائج الانتخابات والطعن بها - الحلقة ٣١ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-28
الأكثر مشاهدة
Morning Live
استقبال العام الجديد بواقعية وايجابية - الحلقة ١٨١ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-31
Morning Live
استقبال العام الجديد بواقعية وايجابية - الحلقة ١٨١ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-31
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ١٧٧ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-31
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ١٧٧ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-31
رحال
حلقة رأس السنة مع فرقة الخشابة البصراوية - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-30
رحال
حلقة رأس السنة مع فرقة الخشابة البصراوية - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-30
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ ك١ الى ٥ ك٢ ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2023-12-30
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ ك١ الى ٥ ك٢ ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2023-12-30
Biotic
الدوخة والصداع اثناء الجلوس في السيارة - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-29
Biotic
الدوخة والصداع اثناء الجلوس في السيارة - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-29
فن نيوز
المطربة دينا المصري - الحلقة ١٧ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-29
فن نيوز
المطربة دينا المصري - الحلقة ١٧ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-29
Dayane & The City
أجدد صيحات الموضة لعام 2024 - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-29
Dayane & The City
أجدد صيحات الموضة لعام 2024 - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-29
علناً
نتائج الانتخابات والطعن بها - الحلقة ٣١ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-28
علناً
نتائج الانتخابات والطعن بها - الحلقة ٣١ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-28
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل تتوقع نجاح العراق باعتماد بطاقات الدفع الالكتروني؟
نعم
نعم
لا اعتقد
لا اعتقد
الأمر يحتاج إلى وقت
الأمر يحتاج إلى وقت
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.