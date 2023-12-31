تحالفات سياسية وخلافات مرتقبة خلال تشكيل مجالس المحافظات

بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات المحلية، يبرز الى الواجهة ملف التحالفات السياسية والانقسامات بين الكتل الفائزة في السباق الإنتخابي، وما ستحمله من سيناريوهات لربما تعيد المشهد نفسه الذي حدث في الانتخابات السابقة.وبالرغم من تعارض السياسات بين كتل شهدت خلافات فيما بينها في السابق وتراشق التهم بين أعضائها، الا ان متابعين للشأن السياسي لم يستبعدوا أن تأتلف هذه الكتل لتشكيل كتل كبيرة داخل المجالس مع بقاء احتمالية نشوب خلافات بينها.