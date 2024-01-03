نينوى .. حراك سياسي لتشكيل الحكومة وآمال شعبية بتقديم الخدمات

ما إن أًعلنت النتائج النهائية للانتخابات المحلية حتى انخرط الحراك السياسي في نينوى بالاستعداد للمرحلة المقبلة. وبينما تغيب ملامح الشكل النهائي للمجلس يترقب الأهالي تحقيق حاجاتهم الملحة من خدماتٍ وفرص عملٍ وازدهار .كيف عبّر المواطنون عن ارائهم وهل سينجح الأعضاء في تحقيق امالهم؟