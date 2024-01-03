خبير استراتيجي: "سينانجول" فشلت في حقل القيارة وعلى النزاهة فتح تحقيق

وقال رعد في حديث لبرنامج بعد التحري الذي تبثه فضائية السومرية، إن "تولي شركة الناقلات النفطية مسؤولية النقل براً يتضمن مخالفة قانونية صريحة؛ كون هذه الشركة مختصة بالنقل البحري".واعتبر، أن "الشركة المستثمرة لحقل القيارة وهي شركة سينانجول الأنغولية فشلت في إدارة الحقل"، مشدداً على أن "الحقل يحتاج إلى شركة محترفة لإدارته وهذه الشركة لا تملك الإمكانات القوية".وبين رعد، أن "الشركة لم تتمكن من الوصول إلى عقد الخدمة وهي شركة متلكئة والأمر المستغرب هو عدم معاقبتها أو تغريمها"، مطالباً هيئة النزاهة الاتحادية "بفتح تحقيق تجاه هذا الملف".وأتم، "هذه الشركة اثقلت كاهل العراق وخالفت الضوابط القانونية وتحاول اضعاف المنتج النفطي ونوعيته"، مشدداً على ضرورة أن "تنظر هيئة النزاهة ومجلس القضاء بهذا الملف الذي فيه رائحة فساد قد تتجاوز الـ5 ملايين دولار".