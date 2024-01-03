وزراء ونواب يكشفون عن ذممهم المالية

خاص السومرية

مع انطلاق العام الجديد، انطلق وزراء ونواب لكشف ما بحوزتهم من انشطة خارجية واستثمارات وموجودات وهبات او منافع كبيرة في استمارة كشف الذمة المالية ، في خطوة قد تسهم في تعزيز ثقة المواطن بالحكومة وباقي المؤسسات الرسمية.