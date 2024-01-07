البرلمان يستأنف أعماله .. استحقاقات مهمة تنتظر الحسم

بعد انتهاء العطلة التشريعية سيستأنف النواب واللجان والكتل النيابية أعمالهم التشريعية والرقابية ضمن فصل جديد فيه عدد من القوانين المطروحة على طاولة البرلمان والتي تنتظر الاقرار، واهمها قانونا النفط والغاز والخدمة المدنية فضلا عن المتعلقة بالاجهزة الأمنية والمعاهدات والاتفاقات الدولية.

ماذا عن اختيار رئيس جديد للبرلمان؟



عباس هاشم والتفاصيل في التقرير أعلاه.



