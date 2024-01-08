الحكومات المحلية تؤخّر حسم منصب رئيس البرلمان

يقف البرلمان الذي يستعد لعقد أولى جلساته في فصله التشريعي الجديد أمام مهمة تبدو معقد للغاية تتمثل بانتخاب رئيس جديد، فهناك شخصيات من خارج الكتل السنية تنافس على منصب الرئيس وتراهن على التصويت السري.ما هي أسباب تأخير حسم المنصب واختيار البديل؟