فضل الله: الإطار لم يذهب باتجاه منح محافظين للتيار الصدري

وقال فضل الله في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه السومرية الفضائية، ان " زعيم التيار الصدر السيد مقتدى الصدر يوصل رسائل للاطار التنسيقي بانه ما يزال موجودا"، موضحا ان "التيار الصدري تنازل عن 73 مقعدا ولن يرضى بمنحه محافظين".وأضاف: "الإطار التنسيقي لم يذهب باتجاه منح محافظين للتيار الصدري"، مبينا ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني واقعي ويبحث عن الاستقرار"، مؤكدا ان "الفساد يقسم على الجميع بلا استثناء".وأشار فضل الله، الى ان "الإطار التنسيقي يحتوي التيار ويغض النظر عن درجاته الخاصة".وبين ان "سياسة التعيينات التي تتبعها الحكومة الحالية ستسبب مشاكل مستقبلية"، موضحا ان "محافظة ذي قار كانت عصية على كل الحكومات والسوداني احتواها، والمحافظة كانت عبارة عن أزمة متراكمة تهدد كل الحكومات والسوداني حقق نصرا دون معركة في ذي قار".وأكد فضل الله، ان "تشرين تظاهرات حقيقية لكنها كانت كلمة حق يراد بها باطل"، مبينا ان "الحكومة الإطارية تتعامل بمكر مع الأميركيين".ولفت الى ان "العقيدة الإسلامية لا تحترم الجغرافيا والحدود"، موضحا ان "الفصائل لم تضعف الدولة وإنما عملت على تقويتها".وختم فضل الله: "إذا كان قصف الفصائل بتوصية إيرانية فلا عيب في ذلك"، مشيرا الى ان "إخراج الأميركيين بحاجة إلى قرار حكومي".