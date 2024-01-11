تركمان كركوك يُطلقون مبادرةً لتشكيل الحكومة المحلية‎

خاص السومرية

يبدو ان الكتل السياسية لم تصل الى اي اتفاق بشأن تحديد ملامح حكومة كركوك المقبلة، حتى المكون التركماني اطلق مبادرة غير مسبوقة ليكون الحكم بالتعاقب بين المكونات.



