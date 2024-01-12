نشرة السومرية.. هجمات اليمن وموقف العراق منها وتحذيرات من تبعات اخراج القوات الاجنبية

= الكاظمي يحذر من تبعات اخراج القوات الاجنبية بالقوة.. ويقلل من اهمية التفاوض مع الحلبوسي لتشكيل مجالس المحافظات.= الاتحاد الوطني يؤشر نقطة الخلاف بين بغداد وأربيل.. ويكشف عن اتفاق لتعديل حصة الإقليم في الموازنة.= الكشف عن اكبر سرقة بتاريخ العراق.. خسائر بالمليارات جراء فرق العملة.. والمستفيد الوحيد جهات متنفذة.