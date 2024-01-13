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دولة القانون تحدد 5 صفات لرئيس البرلمان الجديد.. "موجودة في هذه الشخصية"

خاص السومرية

2024-01-13 | 08:11
دولة القانون تحدد 5 صفات لرئيس البرلمان الجديد.. &quot;موجودة في هذه الشخصية&quot;
4,795 مشاهدة

حددت كتلة دولة القانون النيابية، اليوم السبت، 5 صفات يجب توافرها في شخصية الرئيس الجديد لمجلس النواب، فيما أشار إلى أنها موجود لدى "محمود المشهداني".

وقال عضو الكتلة، النائب فراس المسلماوي، لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب سيعقد اليوم جلسته المخصصة لتمرير الرئيس الجديد، وبنصاب مكتمل"، مشيراً بالقول: "لكن حتى الآن لا يوجد توافق سني على شخصية محددة وتم طرح عدة أسماء للتنافس على المنصب".

وشدد على ضرورة توافر 5 صفات في شخص الرئيس الجديد، وهي أن يكون "وطنياً معتدلاً، يتمتع بالنزاهة، كما يتمتع بالخبرة والتجربة السياسية السابقة، وأخير لا يملك مشروعاً خارجياً".

ورأى المسلماوي، أن "هذه الصفات تتوفر لدى محمود المشهداني المدعوم من كتل سياسية كبيرة ومن بعض اعضاء مجلس النواب"، معتقداً أنه "سيمرر لكن ليس من الجولة الاولى وانما في الثانية او الثالثة"، مؤكداً أن "هناك إرادة سياسية لاستكمال هذا الاستحقاق وحسم الملف".

وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب في تمام الساعة الثالثة من ظهر اليوم السبت، جلسة خصصها لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، لكن الجلسة تأجلت نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، ولم تعقد حتى الآن.
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