دولة القانون تحدد 5 صفات لرئيس البرلمان الجديد.. "موجودة في هذه الشخصية"

وقال عضو الكتلة، النائب فراس المسلماوي، لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب سيعقد اليوم جلسته المخصصة لتمرير الرئيس الجديد، وبنصاب مكتمل"، مشيراً بالقول: "لكن حتى الآن لا يوجد توافق سني على شخصية محددة وتم طرح عدة أسماء للتنافس على المنصب".وشدد على ضرورة توافر 5 صفات في شخص الرئيس الجديد، وهي أن يكون "وطنياً معتدلاً، يتمتع بالنزاهة، كما يتمتع بالخبرة والتجربة السياسية السابقة، وأخير لا يملك مشروعاً خارجياً".ورأى المسلماوي، أن "هذه الصفات تتوفر لدى محمود المشهداني المدعوم من كتل سياسية كبيرة ومن بعض اعضاء مجلس النواب"، معتقداً أنه "سيمرر لكن ليس من الجولة الاولى وانما في الثانية او الثالثة"، مؤكداً أن "هناك إرادة سياسية لاستكمال هذا الاستحقاق وحسم الملف".وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب في تمام الساعة الثالثة من ظهر اليوم السبت، جلسة خصصها لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، لكن الجلسة تأجلت نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، ولم تعقد حتى الآن.