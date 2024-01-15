البرلمان يزاول مهامه التشريعية لحين الاتفاق على منصب الرئيس

اخفق البرلمان في اختيار رئيس جديد له في جلسة امتدت لساعات تخطت منتصف الليل ، وبهذا تجاوز البيت التشريعي النصوص القانونية التي الزمت المشرعين بحسم المنصب في اول جلسة يعقدها ليستمر بعد ذلك بأداء مهامه الاعتيادية وفق نواب .جدلية الأسماء التي رشحت لتولي منصب رئيس البرلمان قد تنتهي مع اعادة المفاوضات التي ستجرى مرة اخرى بين القوى السياسية على حد سواء لطرح شخصيات بديلة.