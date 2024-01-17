البرلمان يتحول لـ "سوق نخاسة" بمزايدة تباع فيها اصوات ممثلي الشعب

سوق نخاسة لبيع الاصوات هذا ما تحوّل اليه البرلمان لسبع ساعات تمت فيها المزايدة على اصوات الشعب لانتخاب رئيس للبرلمان مقابل مئة الف دولار وسيارة دفع رباعي بحسب مصادر.الاحداث التي جرت خلال الجلسة الاولى لانتخاب رئيس البرلمان، قد تظهر مخاطرها تباعا بحسب مختصين، فالموافقون على اخذ "رشوة" من اجل التنازل عن اصواتهم ، قادرون على فعل اي شيء حتى لو اضر بالعراق ، كالتعاقد مع اي جهة خارجية والاتفاق على صفقة من الممكن ان تدمر البلاد مقابل حفنة من الدولارات.وبحسب برلمانيين فان الطريقة كانت ارسال موظفين في البرلمان يساومون النائب على المبلغ مقابل تقديم صوته اما عن طريق الحديث المباشر او عن طريق رسائل الكترونية، مادفع هيئة النزاهة لفتح باب التحقيق بشأن تلقي النواب عروضا من بعض الموظفين ، داعية البرلمانيين للحضور والادلاء بمزيد من المعلومات.وتعيش القوى السياسية خلافات وصراعات بشأن اختيار رئيس للبرلمان خلفا للحلبوسي الذي اقيل نهاية الشهر الماضي، ليخفق البرلمان بعدم التمكن من تمرير رئيس جديد ويرفع جلسته حتى اشعار آخر بعد جولتين من التصويت.