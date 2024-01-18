العراق يشكو ايران لدى مجلس الأمن والأمم المتحدة

خاص السومرية

بعد القصف الأخير الذي استهدف اربيل بصواريخ إيرانية.. العراق يشكو ايران لدى مجلس الأمن الدولي والامم المتحدة ضد ايران في رد فعل جاء لحفظ سيادة العراق من القصف الذي يهدد امن الدولة .