انتخاب رئيس للبرلمان: مأزق قانوني يضاف الى الخلافات السياسية

خاص السومرية

يبدو ان الخلافات السياسية التي شهدتها جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان لم تكن هي العقبة الوحيدة، ففي الوقت الذي افضت الجولة الاولى لفوز شعلان الكريم بالمركز الاول يليه سالم العيساوي الا ان ظهور مقاطع فيديو قديمة للاول وهو يمجد النظام السابق دفع البعض لرفع دعاوى قضائية قد تقصي الكريم من السباق الانتخابي لمنصب الرئيس.