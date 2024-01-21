البعثة الاممية في العراق تحذّر من تعرض البلد للخطر

بعد اتساع نطاق الصراع في المنطقة وتصاعد الهجمات الداخلية والخارجية ، حذرت بعثة الامم المتحدة في العراق من تعرض البلاد للخطر في حال انجراره لتداعيات الحرب في غزة، ولتجنب الخطر يرى نواب ضرورة ابعاد الاطراف الخارجية المتصارعة عن البلد.

هل سيتمكن العراق من ضبط الهجمات التي تهدد أمن البلد؟



اليك البعض من وجهات النظر النيابية في التقرير أعلاه.