البرلمان يعيش في حالة سبات.. قوانين كثيرة تنتظر التشريع

على الرغم من مرور اسبوعين على انطلاق الفصل التشريعي الجديد الا ان البرلمان لا يزال في سبات عميق بسبب الارادة السياسية التي اثّرت على ادائه.

ما هي اراء أعضاء اللجنة القانونية النيابية؟



شاهد هذا التقرير من السومرية مع عباس هاشم.