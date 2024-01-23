نشرة السومرية.. مطالبات بكشف مصير الـ9 مليارات والنزاهة تتقصى

-في يوم القضاء العراقي .. زيدان يؤكد تحقيق الاستقلال الحقيقي على أرض الواقع.. ويعلن نجاح السلطة الثالثة في تجاوز التحديات.-مجلس النواب يحدد السبت المقبل موعدا لاستئناف جلساته.. وترقب لقرار الاتحادية بشأن جلسة انتخاب الرئيس.-بعد اعتقال مقاول في بغداد.. مطالبات بالكشف عن مصير التسعة مليارات دينار المصروفة له.. والنزاهة النيابية تتقصى الحقائق.-بعد التصعيد الاخير.. دعوات للاسراع بجدولة الانسحاب الامريكي.. وتحذير من استمرار حرب المسيرات وانتهاك السيادة.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هناhttps://www.alsumaria.tv/Live/video